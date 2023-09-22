Hatay'da deprem sonrası yıkılan binaların görüntüleri ortaya çıktı

Depremin vurduğu Hatay'da kolonlarına zarar verilerek iş makinesiyle yıkılan 3 binanın yerle bir olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatay'da ağır hasarlı 3 bina saniyeler içerisinde böyle yıkıldı

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da kolonlarına zarar verilerek iş makinasıyla yıkılan 3 binanın yerle bir olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay da yaşanmıştı. Enkaz kentte ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Çok katlı binalar dinamitle patlatma yöntemiyle yıkılırken kat sayısı az olan binalar iş makinasıyla yıkılıyor. Defne ilçesi Odabaşı, Çekmece ve Sümerler Mahallesi'nde 3 bina kolonlarına zarar verilerek yıkıldı. Binaların yerle bir olduğu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.