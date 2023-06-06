Hatasının bedeli ağır oldu! Kafasındaki kutuyu çıkaran hırsız yakayı ele verdi

ABD'nin Florida eyaletinde kafasına geçirdiği koliyle kimliğini gizleyip soygun yapmak isteyen hırsız gündem oldu. Claude Vincent Griffin adlı hırsız, soygun anında kafasındaki kutuyu çıkararak kimliğini açığa çıkardı.

ABD'de gündem olan hırsızlık olayı, 3 Haziran'da bir telefon dükkanında gerçekleşti. Dükkan sahibinin NBC 6'ya aktardığı videoda, hırsız Griffin'in camları kırıp telefon çalarken kafasındaki kutuyu çıkardığı anlar görülüyor.

8 BİN DOLAR NAKİT VE 19 iPHONE ÇALDI

8 bin dolar nakit para ve 19 adet iPhone çalan hırsız, telefonları karıştırdığı sırada kısa bir süre için kutuyu kafasından çıkarıp hırsızlığa devam ediyor. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerdeki hırsızın yüzüyle karşılaşan dükkan sahibi, çevredekileri uyardığını söyledi.

OLAYDAN 10 SAAT SONRA YAKALANDI

Dükkan sahibi bu sayede hırsızı soygundan 10 saat sonra yakındaki bir dükkanda içki içerken tespit ederek polise haber verdi. Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, Griffin'i tutukladı. Tutuklanan 33 yaşındaki hırsız, mahkemeye çıkmayı bekliyor.