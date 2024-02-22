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Hastanede büyük panik! Öldü diye morga kaldırılan genç kadın 5 saat sonra canlandı

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Orta Amerika ülkesi Guatemala'da hastaneye kaldırılan genç bir kadın 30 dakikalık müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hastane monitörlere bağlanan genç kadının solunum ve beyin aktivitesi de bulunmayınca öldüğünü duyururken, morga kaldırılan kadın 5 saat sonra hayata gözlerini açtı. Yaşanan olay hastane çalışanlarını panikletirken, morg çalışanları kadının hayatta olduğunu göstermek için ceset torbası içinde hastanede gezdirdi.

Guatemala'da bir hastanede çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Öldüğü söylenerek morga kaldırılan genç bir kadın 5 saat sonra canlanırken, yaşanan olay hastane için büyük paniğe neden oldu.

30 DAKİKALIK MÜDAHALEYE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yaşanan bir olay "bu kadarına da pes" dedirtti. Ülkenin başkenti Guatemala'daki San Juan de Dios Hastanesi'ne kaldırılan ve ismi açıklanmayan genç bir kadına doktorlar yaklaşık 30 dakika boyunca müdahale etti. Fakat daha sonra genç kadın yaşamını yitirdi.

Hastanede büyük panik! Öldü diye morga kaldırılan genç kadın 5 saat sonra canlandı

BEYİN AKTİVİTESİ OLMAYINCA ÖLDÜĞÜNÜ DUYURDULAR

Doktorlar, "şiddetli yetersiz beslenme" belirtileri gösteren genç kadının daha önce çok sayıda nöbet geçirdiğini be beyin felci yaşadığını da açıkladı. Monitörlere bağlanan genç kadının solunum ve beyin aktivitesi de bulunmayınca öldüğünü duyurdular.

HASTANE ÇALIŞANLARI BÜYÜK PANİK YAŞADI

Morga kaldırılan kadın ise 5 saat sonra hayata gözlerini açtı. Bu durum hastane çalışanlarını panikletirken, morg çalışanları kadının hayatta olduğunu göstermek için ceset torbası içindeki kadını sedye ile hastanede gezdirdi.

Hastanede büyük panik! Öldü diye morga kaldırılan genç kadın 5 saat sonra canlandı

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Morgda patologların genç kadının vücudunda istemsiz hareketler olduğunu fark etmesinden sonra durumun farkına varıldığı da açıklandı. Genç kadının tekrar acil servise alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Orta Amerika Guatemala Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Thomas Nakapiripirit:

Tüh be nasıl kaptırdık bunu?

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