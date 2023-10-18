Hastane katliamına tepki gösteren Devlet Bahçeli, Biden'ı da es geçmedi: İsrail ziyareti akla 2 seçeneği getiriyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Gazze'deki hastane katliamında 500 kişiyi öldürmesine tepki gösterdi. Saldırının hemen ardından İsrail'e gelen ABD Başkanı Joe Biden'ı da eleştiren Bahçeli, "Biden'ın İsrail'e gitmesi akla iki seçenek getirmiştir: Ya İsrail saldırılarını doğrudan yönetmektedir ya da Siyonist lobiler tarafından yönetilmektedir. İki seçenek de felakete hizmettir." dedi.

İsrail'in Gazze'deki bir hastaneyi bombalayarak 500 sivili öldürmesine, binlerce kişiyi yaralamasına MHP lideri Devlet Bahçeli'den tepki geldi. Bu sabah İsrail'i ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden'a da yüklenen Bahçeli, "Biden'ın İsrail'e gitmesi akla iki seçenek getirmiştir: Ya İsrail saldırılarını doğrudan yönetmektedir ya da Siyonist lobiler tarafından yönetilmektedir. İki seçenek de felakete hizmettir." ifadelerini kullandı.

"VAHŞET HER GÜN YENİ BİR BOYUT KAZANIYOR"

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde: "Gazze'de, kahredici ve korkunç bir trajedinin bütün komplikasyonları yaşanırken maalesef dünya sessiz ve seyircidir. Acıya ve kana bulanan Gazze'de faal halde olan bir hastaneye dün İsrail savaş uçaklarının hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştır. Vahşet her gün yeni bir boyut kazanmaktadır. Sivil halk katliam ablukasına alınmıştır.

"İKİ SEÇENEK DE FELAKETE HİZMETTİR"

Bu sıcak ve sarsıcı ortamda ABD Başkanı Biden'in İsrail'i ziyareti ve aleni destek mesajı vermesi şiddet ve yıkım operasyonuna taraf olması demektir. Aynı zamanda tarihi bir yanlıştır. Biden'ın İsrail'e gitmesi akla iki seçenek getirmiştir: Ya İsrail saldırılarını doğrudan yönetmektedir ya da Siyonist lobiler tarafından yönetilmektedir. İki seçenek de felakete hizmettir.

"BIDEN'IN POLİTİKASI, KIŞKIRTICI VE KARANLIK MAHİYETLİDİR"

ABD Başkanı şayet İsrail yerine ilk durak olarak Türkiye'ye gelmiş olsaydı, bu tavır ve tercihten Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde ve iki taraflı eşgüdüm halinde arabuluculuk misyonuna talip olduğu, barış ve çözüm ortamını inşa etmek amacıyla iyi niyetli arayış içinde bulunduğu anlamı çıkardı. Biden'ın sorumsuz ve sağduyudan yoksun politikası uzlaştırıcı ve yatıştırıcı değil, bilakis kışkırtıcı ve karanlık mahiyetlidir.

"BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ MUTLAK SURETTE TECELLİ ETMEK DURUMUNDA"

İsrail- Filistin arasındaki ağırlaşmış sorunun yegâne çözümü, bölgede iki devletli bir yapının acilen ve uluslararası toplumun desteğiyle hayata geçmesidir. 1967 sınırları dâhilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti mutlak surette tezahür ve tecelli etmek durumundadır. Akan kanın durması, adaletin ihyası ancak bu sayede mümkündür.

"BU DEHŞET SON BULSUN"

Sivil ve masum insanlara yönelik saldırıları nefretle kınıyor, hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyor, yaralılara şifalar temenni ediyorum. Vahşet bitsin, insanlık birleşsin. Niyaz ederim ki dehşet son bulsun, dualarımız kabul olsun. Çocuklar yaşasın, katiller kahrolsun."