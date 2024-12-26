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Hassan Diab: "Uluslararası müdahaleler Ortadoğu krizlerini derinleştiriyor"

Hassan Diab:
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Eski Lübnan Başbakanı Hassan Diab, Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. Sunucular Melis Yaşar ve Behiye Teymur'un sorularını yanıtlayan Diab, uluslararası müdahalelerin Ortadoğu üzerindeki etkilerini ve bölgedeki krizlerin çözümüne dair düşüncelerini paylaştı.

Eski Lübnan Başbakanı Hassan Diab, Haberler.com'a verdiği röportajda, bölgedeki krizlerin uluslararası müdahalelerle derinleştiğini vurguladı. Diab, özellikle ekonomik sıkıntılar ve siyasi istikrarsızlıkların çözümü için yerel aktörlerin daha fazla inisiyatif alması gerektiğini söyledi.

"KRİZLERİN TEMEL NEDENİ DIŞ MÜDAHALELER"

Hassan Diab, Ortadoğu'daki krizlerin temel kaynağının uluslararası müdahaleler olduğunu belirtti. "Bölgemizde yaşanan sorunlar, dış güçlerin bölgeye müdahalesiyle daha karmaşık bir hal aldı. Bu müdahaleler, sorunların çözümünü değil, daha fazla derinleşmesini sağladı," ifadelerini kullanan Diab, bölgenin kaderini kendisinin belirlemesi gerektiğine dikkat çekti.

EKONOMİK SORUNLAR ULUSLARARASI DESTEKLE ÇÖZÜLEBİLİR Mİ?

Lübnan'ın karşı karşıya olduğu ekonomik krizlere de değinen Diab, uluslararası desteğin önemine vurgu yaptı ancak bunun tek başına yeterli olmadığını dile getirdi. Diab, "Küresel yardımlar, yalnızca uzun vadeli kalkınma planlarıyla desteklenirse etkili olabilir. Aksi halde geçici çözümlerle bu krizleri aşmak mümkün değil," dedi.

"ÇÖZÜM, YEREL LİDERLERİN İRADESİNDEN GEÇİYOR"

Siyasi liderlere çağrıda bulunan Diab, bölge ülkelerinin liderlerinin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade etti. "Lübnan ve Ortadoğu'nun geleceği, bizim liderlerimizin iradesine bağlı. Dışarıdan bir mucize beklemek yerine, kendi kaynaklarımızı ve halkımızın gücünü kullanarak ayağa kalkmalıyız," sözleriyle ulusal birliğin önemine dikkat çekti.

"GENÇ NÜFUSUN GÜCÜNE İNANMALIYIZ"

Hassan Diab, Ortadoğu'daki genç nüfusun potansiyeline vurgu yaparak, onların bölgenin geleceğini şekillendirebileceğini söyledi. "Gençler, yenilikçi fikirleri ve dinamizmleriyle krizleri aşmamızda anahtar rol oynuyor. Onlara yatırım yapmak, bölgenin kalkınması için en önemli adımlardan biridir," ifadelerini kullandı.

"ORTADOĞU İÇİN BİR UMUT IŞIĞI VAR"

Diab, tüm zorluklara rağmen bölge için bir umut ışığı olduğunu belirtti. "Evet, Ortadoğu büyük sorunlarla karşı karşıya. Ancak halkımızın dayanıklılığı ve liderlerin doğru adımlar atmasıyla, bu sorunları aşmamız mümkün. Ortak bir vizyon geliştirdiğimizde geleceğimiz çok daha parlak olabilir," dedi.

Haberler.com / Musa Kara - Dünya
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