Harvard Tıp Fakültesi'nde kadavra parçalarını satmakla suçlanan morg müdürü açığa alındı

ABD'de, Harvard Tıp Fakültesi'nde morg yöneticisi olarak çalışan 55 yaşındaki Cedric Lodge'un iş yerinden izinsiz olarak kadavra parçalarını alıp sattığı iddia edildi.

ABD'nin Pensilvanya Orta Bölgesi Başsavcısı, 55 yaşındaki Cedric Lodge'un insan kalıntıları kaçakçılığı yapmakla suçlandığını söyledi. Lodge, 63 yaşındaki eşi Denise ve 5 diğer şüphelinin insan kalıntıları satan "ulusal ağa" dahil olduğu iddia edildi.

KADAVRA PARÇALARINI ÇALDI

Savcılar, 2018'den 2022'ye kadar Cedric Lodge'un "Planlanan ölü yakma törenlerinden önce tıbbi araştırma ve eğitim için bağışlanan kadavraların organlarını ve diğer parçalarını çaldığını" bildirdi.

AÇIĞA ALINDI

Okuldaki işine son verilen Lodge hakkında açıklama yapan yönetim, "Kampüsümüzde böylesine rahatsız edici bir şeyin olabileceğini öğrenmek bizi dehşete düşürdü." ifadelerini kullandı.

PARÇALARI KİM ALDI?

Massachusetts'ten Katrina Maclean ve West Lawn, Pennsylvania'dan da Joshua Taylor'ın vücut parçaları satın aldığı iddia edildi. Katrina Maclean'in "Kat's Creepy Creations" adında ürpertici bir kreasyonunun bulunduğu ve Maclean'in ürünlerinde kadavra parçalarının kullandığı iddia edildi. Sanıkların her biri, suçlu bulunmaları halinde 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.