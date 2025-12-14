Hanuka Bayramı kutlamalarındaki saldırı sonrası İsrail'den açıklama: Defalarca söyledik

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentinde yer alan Bondi Plaj'nda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda kişi hayatının kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybedenler arasındaki 1 kişinin, silahlı saldırgan olduğu kaydedildi.

New South Wales (NSW) Polisi'nden yapılan açıklamada, silahlı saldırıya ilişkin 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilirken, bölge sakinlerine olay yerinden uzaklaşmaları konusunda çağrıda bulunuldu.

İSRAİL BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İsrail Başkanı Isaac Herzog resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hanuka'nın ilk mumunu yakmaya giderken alçak teröristlerin saldırısına uğrayan Sidney'deki Yahudi kardeşlerimize kalbimizden başsağlığı diliyoruz.

Az önce, silahlı saldırı başladığı sırada etkinlikte konuşma yapan Yeni Güney Galler Yahudi Temsilciler Kurulu Başkanı David Ossip ile görüştüm. Tüm İsrail milleti adına, kederli ailelere başsağlığı dileklerimizi ve yaralılar için dualarımızı ilettim.

Avustralya hükümetini, Avustralya toplumunu kasıp kavuran devasa Yahudi karşıtlığı dalgasına karşı harekete geçmeye ve mücadele etmeye defalarca çağırdık.

Bu korkunç dönemde Sydney'deki Yahudi topluluğuna ve tüm Avustralya Yahudi topluluğuna dualarımız ve başsağlığı dileklerimizle birlikteyiz."