Hanuka Bayramı kutlamalarındaki saldırı sonrası İsrail'den açıklama: Defalarca söyledik

Güncelleme:
Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi Plajı'na düzenlenen Hanuka Bayramı kutlamaları kana bulandı. Silahlı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Saldırının Yahudilere yönelik yapıldığını açıklayarak başsağlığı dileyen İsrail Başbakanı Herzog, "Avustralya hükümetini, Avustralya toplumunu kasıp kavuran devasa Yahudi karşıtlığı dalgasına karşı harekete geçmeye ve mücadele etmeye defalarca çağırdık" dedi.

  • Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda silahlı saldırı düzenlendi ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
  • İsrail Başkanı Isaac Herzog, saldırıya uğrayan Sydney'deki Yahudi topluluğuna başsağlığı diledi.
  • İsrail, Avustralya hükümetini Yahudi karşıtlığına karşı harekete geçmeye defalarca çağırdı.

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentinde yer alan Bondi Plaj'nda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda kişi hayatının kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybedenler arasındaki 1 kişinin, silahlı saldırgan olduğu kaydedildi.

New South Wales (NSW) Polisi'nden yapılan açıklamada, silahlı saldırıya ilişkin 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilirken, bölge sakinlerine olay yerinden uzaklaşmaları konusunda çağrıda bulunuldu.

İSRAİL BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İsrail Başkanı Isaac Herzog resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hanuka'nın ilk mumunu yakmaya giderken alçak teröristlerin saldırısına uğrayan Sidney'deki Yahudi kardeşlerimize kalbimizden başsağlığı diliyoruz.

Az önce, silahlı saldırı başladığı sırada etkinlikte konuşma yapan Yeni Güney Galler Yahudi Temsilciler Kurulu Başkanı David Ossip ile görüştüm. Tüm İsrail milleti adına, kederli ailelere başsağlığı dileklerimizi ve yaralılar için dualarımızı ilettim.

Avustralya hükümetini, Avustralya toplumunu kasıp kavuran devasa Yahudi karşıtlığı dalgasına karşı harekete geçmeye ve mücadele etmeye defalarca çağırdık.

Bu korkunç dönemde Sydney'deki Yahudi topluluğuna ve tüm Avustralya Yahudi topluluğuna dualarımız ve başsağlığı dileklerimizle birlikteyiz."

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Yorumlar (16)

Haber YorumlarıHarun SİZER:

dur daha bu ilk siz öyle keyfinize göre arapları bombalıyorsunuz geri dönüş bir başlasın bakalım dünyada sığınabileceğiniz bir yer olacak mı

Yorum Beğen159
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıayşe gül:

İtrailin bunu kendi tasarlayarak yaptığına adım gibi eminim. Tıpkı 11 Eylül gibi. Ama insanlar uyandı artık yemiyorlar bu tarz tiyatroları !!!

Yorum Beğen123
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSübhanallah:

İsrail yine iş başında

Yorum Beğen115
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

elin kapısını çalarsan, senin kapında çalınır...

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMahmut Kucukbiyik:

bunlar Kendi kendilerinede yaparlar insan degiller amk

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

