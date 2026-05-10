Hantavirüs vakalarının tespit edildiği gemide tahliyeler başladı

HANTAVİRÜS vakalarının tespit edildiği 'MV Hondius' yolcu gemisinde tahliyelerin başladığı bildirildi.

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı 'MV Hondius' yolcu gemisi, İspanya'nın güneydoğusunda yer alan Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki Granadilla de Abona Limanı'na ulaştı. Yetkililer, yerel saatle 06.00 sırlarında limana giriş yapan gemiden tahliyelerin başladığını duyurdu.

İspanya Sağlık Bakanlığı, hantavirüs salgını yaşanan yolcu gemisinden, tamamı İspanyol vatandaşı olan ilk yolcu grubunun tekneyle karaya çıkmaya başladığını açıkladı. Yolcuların limandan doğrudan askeri otobüslerle havaalanına taşınacağını ve İspanyol hükümetine ait bir uçakla Madrid'e tahliye edileceğini belirten yetkililer, burada hastaneye götürülerek karantinaya alınacaklarını kaydetti. Öte yandan, üç İspanyol bakan ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus'un Tenerife'de bulunduğu aktarıldı.

