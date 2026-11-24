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(ANKARA) - Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir iş yerinde meydana gelen patlamada en az 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Vietnam Kamu Güvenliği Bakanlığı, ilk incelemelere göre patlamanın mutfak gazından kaynaklandığının değerlendirildiğini açıkladı.

Vietnam devlet medyasında yer alan habere göre, Hanoi'nin yoğun nüfuslu Dong da bölgesindeki bir restoranda yerel saatle 08.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Vietnam merkezli VnExpress gazetesinin aktardığına göre, patlamada en az 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle iş yerinin bulunduğu bina ağır hasar gördü, çevredeki binaların camları kırıldı. Patlamanın etkisiyle yakınlardaki bazı yapılarda da hasar oluştu.

Vietnam Kamu Güvenliği Bakanlığı, ilk değerlendirmelerin patlamanın mutfak gazıyla bağlantılı olduğunu gösterdiğini bildirdi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: ANKA