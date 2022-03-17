Hamile kadın, doğumdan sonra eşinin telefonunda gördükleri yüzünden dakikalarca toparlanamadı
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İngiltere'de ikamet eden 3 çocuk annesi aubrecita, doğumdan sonra alındığı odada eşinin telefonunda saate bakmak istedi. Ancak kadın, telefondaki mesajlar nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. Adamın, kendisini başka biriyle aldattığını öğrenen aubrecita, ayrıca kocasının "Bu çocuk bana benzemiyor" diye mesaj attığını da gördü.
İngiltere'de yaşayan ve 3. çocuğuna hamile olan aubrecita, sorunsuz bir doğumla bebeğini dünyaya getirdi. Doğumun ardından anne ve bebek, özel bir odaya alındı.
Bebeğinin beslenme vaktinin gelip gelmediğini öğrenmek isteyen aubrecita, kenarda uyuyan eşinin telefonundan saate bakmak istedi. Fakat bu sırada gördükleri nedeniyle dakikalarca kendisine gelemedi.
Eşinin kendisini Marissa adlı bir kadınla aldattığını öğrenen aubrecita, kadının attığı "Gel bana sarıl" mesajını da okudu. Genç kadınayrıca, eşi tarafından karşı tarafa gönderilen "Bu çocuk bana benzemiyor" mesajı nedeniyle de büyük üzüntü yaşadı.
Aubrecita, başına gelen bu olayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Söz konusu video, kısa süre içerisinde 5 milyona izlenme aldı.