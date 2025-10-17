Hamile eşini ve bir adamı öldüren kişi, stadyumda idam edildi

Afganistan'da hamile eşini ve bir erkeği öldüren bir adam, Taliban yönetiminin "kısas" cezası kapsamında kurbanların akrabası tarafından halkın gözü önünde infaz edildi.

Olay, Badghis vilayetinin başkenti Kala-i-Naw'daki bir spor stadyumunda binlerce kişinin önünde gerçekleşti. Yüksek Mahkeme'nin açıklamasına göre, infaz edilen adam, üç mahkeme kararı ve Taliban lideri Hibatullah Akhundzada'nın onayıyla idama mahkûm edildi.

Tanıklar, adamın kurbanların bir yakını tarafından üç el ateş edilerek vurulduğunu söyledi. Yetkililer, halkın infaza katılabilmesi için önceden duyurular yapıldığını da açıkladı.

Badghis bilgi sorumlusu Matiullah Muttaqi, "Bu adam bir erkek ve sekiz aylık hamile olan eşini öldürdü. Mahkeme, suçun büyüklüğü nedeniyle kısas cezasına hükmetti," dedi.

Yüksek Mahkeme'nin açıklamasında ise, "Kurbanların ailesine af teklif edildi ama onlar reddetti," ifadesi yer aldı.

Olayı izleyen bir görgü tanığı, "Binlerce kişi stadyuma geldi. Kurbanların ailesi de oradaydı ve İslam hukukuna göre cezayı kendileri uyguladılar," dedi.

Taliban'ın ilk iktidar döneminde (1996–2001) de halka açık infazlar sıkça yapılırdı. Genellikle bu tür cezalar futbol sahalarında ya da şehir meydanlarında gerçekleşirdi.

Son halka açık infaz Nisan ayında yapılmıştı. O gün üç farklı vilayette dört kişi aynı anda idam edilmiş, binlerce kişi bu cezaları izlemişti.

Taliban yönetimi ayrıca hırsızlık, zina ve alkol kullanımı gibi suçlar için de kırbaçlama cezalarını uygulamaya devam ediyor.

Ancak ölüm cezalarının tamamı, Kandahar'da yaşayan ve kamuoyuna hiç çıkmayan Taliban lideri Akhundzada'nın onayından geçiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü), Taliban yönetiminin ölüm cezasını yeniden uygulamaya başlamasını sert bir şekilde kınadı.

BM İnsan Hakları Ofisi, "Badghis Stadyumu'nda gerçekleştirilen halka açık idam uluslararası hukuka aykırıdır. Bu tür cezalar yaşam hakkını ihlal eder," açıklamasını yaptı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Taliban'a çağrıda bulunarak, "İnfazlar derhal durdurulmalı, ölüm cezası tamamen kaldırılmalıdır," dedi.

Amnesty International ise Afganistan'da birçok ölüm cezasının, adil yargılanma standartlarına uygun olmayan davalar sonucunda verildiğini belirtti.