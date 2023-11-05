Hamburg Havalimanı'nda Rehine Krizi

Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan havalimanında yaşanan rehine krizine ilişkin polisten yapılan açıklamada, "Görüşmelerimiz sürüyor. Çocuğun hayatı önceliğimiz" denildi.

Hamburg Havalimanı'nda yaşanan rehine krizine ilişkin Hamburg Polisi'nden açıklama yapıldı. Sosyal medyadan açıklama yapan polis, "Müzakere grubumuz şüpheli ile temas halinde olmaya devam etmektedir. Şu anda elinde gerçek bir ateşli silah ve muhtemelen türü bilinmeyen patlayıcı maddeler olduğunu varsaymak zorundayız. En büyük önceliğimiz çocuğun hayatıdır. Şu anki bulgularımıza göre çocuk fiziksel olarak iyi durumda. Müzakereler devam edecektir" denildi.

NELER OLDU?

Hamburg Havalimanı'nda aracıyla güvenlik bariyerine çarparak aprona giren silahlı şüphelinin bir çocuğu rehin aldığı ifade edilmişti. Alman medyası, araçta bulunan şüphelinin 4 yaşındaki kız çocuğunu rehin aldığını duyurmuştu. Çocuğun şüpheliye ait olduğu, şüphelinin eşiyle çocuğun velayetini alma konusunda sorunlar yaşadığı bilgisi paylaşılmıştı.