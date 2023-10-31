Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli ve yabancı uyruklu esirler hakkında bilgi verdi. Ebu Ubeyde, ellerinde tuttukları bazı yabancı uyruklu esirleri Gazze'de tutmak istemedikleri için serbest bırakacaklarını açıkladı.

Hamas duyurdu: Bazı yabancı uyruklu esirleri Gazze'de tutmak istemediğimiz için serbest bırakacağız

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ellerindeki bazı yabancı uyruklu esirleri Gazze'de tutmak istemedikleri için serbest bırakacaklarını aracılara bildirdiklerini açıkladı.

ESİRLER HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yayımladığı video mesajında İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli ve yabancı uyruklu esirler hakkında konuştu.

"BAZI YABANCI ESİRLERİ YAKINDA SERBEST BIRAKACAĞIZ"

Ebu Ubeyde, çeşitli ülkelerden de gelen talepler üzerine ellerindeki bazı yabancı esirleri Gazze'de tutmak istemedikleri için yakında serbest bırakacaklarını aracılara bildirdiklerini söyledi.

İSRAİL'İN ESİRİNİ KURTARDIĞI İDDİALARINI YALANLADI

İsrail'in bir askerini kara operasyonuyla kurtardığı yönündeki açıklamasını yalanlayan Ebu Ubeyde, "İsrail'in İzzeddin Kassam'ın tuttuğu bir esire ulaşmasının mümkün olmadığını" bunun Gazze Şeridi'nde başka grupların ya da şahısların tuttuğu esirlerden biri olabileceğini belirtti.

"GAZZE'DE KALAN ESİRLERİ KURTARMALARI 20 YIL SÜRER"

Ebu Ubeyde, "(Başbakan) Binyamin Netanyahu, eğer bir esiri bir aylık savaştan sonra serbest bırakmakla övünüyor ve kutluyorsa Gazze'deki kalan esirleri bu yöntemle kurtarması 20 yıl sürer" ifadelerini kullandı.