Hamas, Trump'ın Gazze için Ateşkes Planına Yanıt Verdi

HAMAS, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planına yanıtını ara buluculara iletti.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Derinlemesine incelemenin ardından, hareket kararını vermiş ve kardeş ara buluculara aşağıdaki yanıtı iletmiştir:

Hamas, Gazze'ye yönelik savaşı durdurma, esir takası, acil insani yardımın girişine izin verilmesi, şeridin işgaline karşı çıkılması ve halkımızın Gazze'den sürülmesinin reddedilmesi yönündeki Arap, İslami ve uluslararası çabalar ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın çabalarını takdir etmektedir. Buna göre savaşı durdurmak ve Gazze'den tam çekilmeyi sağlamak amacıyla hareket, Başkan Trump tarafından önerilen esir takası formülü çerçevesinde, hayatta olan veya cenaze durumundaki tüm esirlerin serbest bırakılmasını kabul ettiğini ve anlaşmanın hayata geçirilmesi için gerekli pratik koşulların oluşturulacağını ilan etmektedir. Bu bağlamda hareket, ara bulucular aracılığıyla derhal tüm detayların görüşüleceği müzakerelere girme hazır olduğunu teyit etmektedir. Ayrıca hareket, Gazze'nin yönetimini, Filistin ulusal mutabakatına dayalı ve Arap-İslam desteğine sahip bağımsız bir Filistinli teknokrat yapıya devretme konusundaki onayını da yenilemektedir.

Başkan Trump'ın önerisinde yer alan ve Gazze'nin geleceği ile Filistin halkının temel haklarına ilişkin diğer konular ise ilgili uluslararası hukuk ve kararlar temelinde şekillenecek ulusal bir tutuma bağlıdır. Bu konular, Hamas'ın da parçası olacağı ve sorumlulukla katkı sunacağı kapsamlı bir Filistin ulusal çerçevesinde ele alınacaktır."