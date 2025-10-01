Hamas, Trump'ın Gazze Barış Planını Reddedebilir

BBC'ye konuşan üst düzey Hamas yetkilisi, grubun Donald Trump'ın Gazze barış planını reddetmesinin muhtemel olduğunu belirterek teklifin, " İsrail'in çıkarlarına hizmet ettiğini" ve " Filistin halkının çıkarlarını göz ardı ettiğini" söyledi.

Bu yetkili, Hamas'ın, Trump'ın planının temel koşullarından biri olan silahsızlanma ve silahların teslimi teklifini kabul etmesinin pek olası olmadığı belirtti.

Hamas'ın ayrıca Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) konuşlandırılmasına karşı çıktığı ve bunu yeni bir işgal biçimi olarak gördüğü söyleniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 29 Eylül'de Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede Trump'ın planını kabul etti. Hamas ise henüz resmi bir yanıt vermedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın Beyaz Saray'ın teklifini "sorumlu bir şekilde" incelediğini söyledi.

Hamas görüşmeleri konusunda bilgi sahibi olan üst düzey bir Filistinli yetkili BBC'ye yaptığı açıklamada, görüşmelere grubun hem Gazze içindeki hem de dışındaki liderlerinin dahil olduğunu söyledi.

Grubun bölgedeki askeri komutanı İzzeddin el-Haddad'ın, önerilen planı kabul etmek yerine savaşmaya devam etmekte kararlı olduğu düşünülüyor.

Gazze dışındaki Hamas yetkilileri, rehineler üzerinde doğrudan kontrole sahip olmadıkları için son zamanlarda görüşmelerde dışlanmış durumdalar.

Birkaç gün sürmesi beklenen Hamas görüşmelerine diğer Filistinli gruplar da katılıyor.

7 Ekim saldırısında yer alan ve daha önce bazı İsraillileri rehin tutan Filistin İslami Cihad (PIJ) silahlı grubu, 30 Eylül Salı günü planı reddetti.

Hamas açısından en önemli sorunlardan birinin, planın tüm rehineleri tek seferde teslim etmeyi gerektirmesi olduğu düşünülüyor; bu da ellerindeki tek pazarlık kozunu vermeleri anlamına geliyor.

Donald Trump'ın plana verse de İsrail'in rehineleri aldıktan sonra askeri operasyonlarına yeniden başlamayacağına dair bir güven eksikliği var. Özellikle de İsrail'in bu ayın başlarında ABD'ye meydan okuyarak Doha'da Hamas liderlerine suikast girişiminde bulunmasının ardından.

Ayrıca, Trump yönetiminin paylaştığı bir Gazze haritası, Gazze'nin güney sınırı ve Mısır arasından planlanmış bir tampon bölge olduğunu gösteriyor.

Bunun nasıl yönetileceği belirsiz ancak İsrail'in müdahil olması durumunda, bu durumun da bir tartışma konusu olması muhtemel.

Ayrıca Netanyahu, 29 Eylül akşamı planı kabul ettiğinden beri, planda belirtilen şartların birçoğuna karşı çıkıyor gibi görünüyor.

X'te paylaşılan bir videoda, İsrail ordusunun Gazze'nin bazı bölgelerinde kalabileceğini ve İsrail'in Filistin devletinin kurulmasına "zor kullanarak direneceğini" söylediği belirtiliyor.

Bu, İsrail güçlerinin tamamen çekilmesini öngören ve plan tamamlandığında "Filistinliler için kendi kaderini tayin ve devlet kurma yolunda güvenilir bir yol" olabileceğini belirten Trump'ın çerçevesinin şartlarına aykırı.

Gazze'de Filistinliler genel olarak plana destek veriyordu ancak bunun tek nedeni savaşın sona erdirmesi beklentisiydi.

BBC'ye konuşan bölge sakini Kader Ebu Kveyk BBC'ye: "Amerikan planında kötü maddeler var ancak savaşı durduracağı ve Hamas'tan kurtulacağı için destekliyorum. Şeytan bile içinde yaşadığımız bu cehennemi sona erdirmek için bir plan getirse, desteklerim."

Filistinli gazeteci Fathi Sabah, "Hamas'ın reddetmesi, Allah korusun, Netanyahu'ya Gazze'den geriye kalanları ve merkezi bölgeyi yok etmek için Amerikan ve Batı desteğiyle savaşa devam etmesi için yeşil ışık yakmak anlamına gelir" dedi.

"Gazze halkı buna dayanamıyor. Yıkılmış, bitkin, çaresiz ve umutsuz durumdalar" diye ekledi.

"Netanyahu'nun çıkarlarına hizmet ettiğini, tuzaklarla dolu olduğunu ve kendi beklentilerini yansıtmadığını bilmelerine rağmen, yarın değil, şimdi, ne pahasına olursa olsun ateşkes istiyorlar" ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, Hamas öncülüğünde 7 Ekim 2023'te güney İsrail'e düzenlenen ve yaklaşık 1.200 kişinin hayatını kaybettiği, 251 kişinin rehin alındığı saldırıya yanıt olarak Gazze'ye savaş açtı.

Hamas'ın kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında o tarihten bu yana en az 66 bin 97 kişi hayatını kaybetti.

Ağustos ayında, BM destekli bir kuruluş Gazze'de kıtlık yaşandığını doğruladı. Bu ayın başlarında ise, BM soruşturma komisyonu, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı sonucuna vardı; İsrail bunu şiddetle reddediyor.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.