Hamas, Trump'ın Ateşkes Teklifini Reddettiğini Yalanladı
Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin tekliflerini reddettikleri yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada, ateşkesin önündeki tek engelin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğu belirtildi.

HAMAS, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin teklifleri reddettikleri yönündeki sözlerini yalanlayarak, ateşkes sağlanmasına hiçbir zaman engel olmadıklarını bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'de ateşkes sağlanmasına hiçbir zaman engel olmadık ve bu yönde gerekli esnekliği gösterdik. ABD yönetimi, arabulucular ve tüm dünya, ateşkesin önündeki tek engelin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu bilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun geçen ocak ayında yapılan anlaşmayı ihlal ettiği ve Hamas'ın kabul ettiği ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un önerisini görmezden geldiği belirtildi. Ayrıca, Doha'da Trump'ın son önerisini görüşen Hamas heyetine, İsrail'in saldırı düzenlediği hatırlatıldı.

Açıklamada, ABD'nin İsrail'e sağladığı siyasi ve askeri desteğin de bu savaşın sürmesine katkı sağladığı vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
