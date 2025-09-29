Hamas, Tony Blair'i 'istenmeyen kişi' olarak nitelendirdi

HAMAS, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'i Filistin davasında 'istenmeyen kişi' olarak nitelendirdi.

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'i Filistin davasında 'istenmeyen kişi' olarak nitelendirdi. Bedran, Blair'i özellikle 2003-2011 yılları arasındaki Irak Savaşı sürecindeki rolü nedeniyle eleştirerek, "İşlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerin önünde olması gereken biridir" dedi.

Tony Blair'i 'şeytanın kardeşi' olarak tanımlayan Bedran, Blair'in Filistin davasına, Araplara veya Müslümanlara hiçbir fayda getirmediğini belirtti. Bedran, Gazze ve Batı Şeria'daki meselenin ancak ulusal bir uzlaşı ile çözülebileceğini vurgulayarak, dışarıdan hiçbir tarafın Filistinlilere yönetimi dikte etme hakkı bulunmadığını ifade etti.