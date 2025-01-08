Hamas'tan Trump'ın "Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak" tehdidine jet yanıt

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Kongre'nin 2024 başkanlık seçim zaferini onaylamasının ardından Florida'daki Mar-a-Lago Malikanesi'nde basın toplantısı düzenledi.

TRUMP: KIYAMET KOPACAK

Gazze Şeridi'ndeki esirlere değinen Trump, göreve geldiğinde esirlerin serbest bırakılmaması halinde Orta Doğu'da kıyamet kopacağını belirterek, "Bu Hamas için iyi olmayacak, açıkçası hiç kimse için de iyi olmayacak" ifadelerini kullandı.

Usame Hamdan.

HAMAS'TAN YANIT GECİKMEDİ

Trump'ın bu tehdidine Hamas'tan yanıt gecikmedi. Üst düzey yetkililerinden Usame Hamdan ateşkes ve esir takası anlaşmasını baltalayan tarafın İsrail olduğunu vurgulayarak "Trump daha disiplinli ve diplomatik açıklamalar yapmalı" dedi.

HAMAS'IN ŞARTLARINI YİNELEDİ

Katar'daki yürütülen son müzakere turuna ilişkin ayrıntı vermeyeceğini söyleyen Hamdan, Hamas'ın "Gazze'ye yönelik saldırganlığın tamamen sona erdirilmesi ve İsrail'in işgal ettiği topraklardan tamamen çekilmesi" şartlarını yineledi.