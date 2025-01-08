Hamas'tan Trump'ın "Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak" tehdidine jet yanıt
20 Ocak'taki yemin töreniyle göreve başlayacak olan ABD Başkanı Donald Trump "Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak" tehdidine Hamas'tan yanıt gecikmedi. Ateşkes ve esir takası anlaşmasını baltalayan tarafın İsrail olduğunu vurgulayan üst düzey yetkililerinden Hamdan "Daha disiplinli ve diplomatik açıklamalar yapması gerektiğini düşünüyorum" dedi.
ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Kongre'nin 2024 başkanlık seçim zaferini onaylamasının ardından Florida'daki Mar-a-Lago Malikanesi'nde basın toplantısı düzenledi.
TRUMP: KIYAMET KOPACAK
Gazze Şeridi'ndeki esirlere değinen Trump, göreve geldiğinde esirlerin serbest bırakılmaması halinde Orta Doğu'da kıyamet kopacağını belirterek, "Bu Hamas için iyi olmayacak, açıkçası hiç kimse için de iyi olmayacak" ifadelerini kullandı.
HAMAS'TAN YANIT GECİKMEDİ
Trump'ın bu tehdidine Hamas'tan yanıt gecikmedi. Üst düzey yetkililerinden Usame Hamdan ateşkes ve esir takası anlaşmasını baltalayan tarafın İsrail olduğunu vurgulayarak "Trump daha disiplinli ve diplomatik açıklamalar yapmalı" dedi.
HAMAS'IN ŞARTLARINI YİNELEDİ
Katar'daki yürütülen son müzakere turuna ilişkin ayrıntı vermeyeceğini söyleyen Hamdan, Hamas'ın "Gazze'ye yönelik saldırganlığın tamamen sona erdirilmesi ve İsrail'in işgal ettiği topraklardan tamamen çekilmesi" şartlarını yineledi.