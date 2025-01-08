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Hamas'tan Trump'ın "Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak" tehdidine jet yanıt

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20 Ocak'taki yemin töreniyle göreve başlayacak olan ABD Başkanı Donald Trump "Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak" tehdidine Hamas'tan yanıt gecikmedi. Ateşkes ve esir takası anlaşmasını baltalayan tarafın İsrail olduğunu vurgulayan üst düzey yetkililerinden Hamdan "Daha disiplinli ve diplomatik açıklamalar yapması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Kongre'nin 2024 başkanlık seçim zaferini onaylamasının ardından Florida'daki Mar-a-Lago Malikanesi'nde basın toplantısı düzenledi.

TRUMP: KIYAMET KOPACAK

Gazze Şeridi'ndeki esirlere değinen Trump, göreve geldiğinde esirlerin serbest bırakılmaması halinde Orta Doğu'da kıyamet kopacağını belirterek, "Bu Hamas için iyi olmayacak, açıkçası hiç kimse için de iyi olmayacak" ifadelerini kullandı.

Hamas'tan Trump'ın 'Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak' tehdidine jet yanıtUsame Hamdan.

HAMAS'TAN YANIT GECİKMEDİ

Trump'ın bu tehdidine Hamas'tan yanıt gecikmedi. Üst düzey yetkililerinden Usame Hamdan ateşkes ve esir takası anlaşmasını baltalayan tarafın İsrail olduğunu vurgulayarak "Trump daha disiplinli ve diplomatik açıklamalar yapmalı" dedi.

HAMAS'IN ŞARTLARINI YİNELEDİ

Katar'daki yürütülen son müzakere turuna ilişkin ayrıntı vermeyeceğini söyleyen Hamdan, Hamas'ın "Gazze'ye yönelik saldırganlığın tamamen sona erdirilmesi ve İsrail'in işgal ettiği topraklardan tamamen çekilmesi" şartlarını yineledi.

Hamas'tan Trump'ın
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Trump şunların üstünden geç artık acıma

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Haber YorumlarıMurat Ergin:

Sen daha kiyamet nedir bilmiyorsun kiyamet kopulsa kaçacak delik ararsın.

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıHasan Turk:

Bunu reis dese ummet vardir bildigi der.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıElbistanli Elbistanli:

Katranı kaynatsan olurmu şeker cinsine ..... cinsine ceker

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Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıAhmet Ilçim:

Ölmüş eşek kurttan korkmaz.

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Haber YorumlarıMelih İnce:

Hamas masum sivilleri serbest bırakmalı!

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