Hamas'tan Silah Bırakma İddialarına Cevap

Hamas'tan Silah Bırakma İddialarına Cevap
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Hamas, İsrail işgali devam ettiği sürece silah bırakmayı kabul etmelerinin ulusal bir hak olduğunu belirtti ve uluslararası normlarla bu durumu desteklediklerini ifade etti.

HAMAS, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri kapsamında silah bırakmayı kabul ettiklerine ilişkin iddialara cevap olarak, İsrail işgali devam ettiği sürece silah sahibi olmalarının ulusal ve yasal bir hak olduğunu bildirdi.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un 'Hamas silah bırakmayı kabul etti' dediği yönündeki haberlere ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 'işgal devam ettiği sürece direniş ile silahların ulusal ve yasal bir hak olduğu' kaydedilerek, bunun uluslararası normlarla teyit edildiği aktarıldı.

Filistin halkının ulusal haklarını tam olarak kazanmadığı sürece silah bırakmalarının söz konusu olmayacağını belirten Hamas, "Ulusal haklarımızın başında da başkenti Kudüs olan tam egemenliğe sahip bağımsız Filistin devletinin kurulması geldiğini yeniden teyit ederiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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