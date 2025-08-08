Hamas'tan İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına ilk tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi "tamamen işgal" planı, İsrail güvenlik kabinesinde onaylandı. Gelişme sonrası İsrail ordusu sınırda yığınak yapmaya başlarken olası bir kara harekatı öncesi Hamas'tan da açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Saldırıların bedeli ağır olacak" ifadelerine yer verildi.

TOPYEKÜN İŞGAL PLANI ONAYLANDI

İsrail Başbakanlık Ofisi, 10 saat süren toplantının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun Gazze'yi topyekün işgal planının onaylandığını duyurdu.

"İŞGAL" KELİMESİNİ KULLANDILAR

Gazeteye konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, "Niyetimiz Gazze'yi işgal etmektir ancak resmi belgelerde ve açıklamalarda hukuki nedenlerle 'elegeçirme' ifadesini kullanıyoruz" dedi.

KABİNEDEN 5 ŞART

Açıklamada, Gazze'de işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürüldü. Bu şartlar şöyle sıralandı:

Hamas'ın silahsızlandırılması,

20'si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi

Gazze Şeridi'nin tamamen silahsız hale getirilmesi

Şeridi'nin tamamen silahsız hale getirilmesi İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol etmesi

Hamas ve Filistin yönetimine alternatif olacak sivil bir yönetimin kurulması.

HAMAS'TAN İLK TEPKİ

Öte yandan İsrail Kabinesi'nin Gazze'yi topyekün işgal planına onay vermesine Hamas'tan da jet yanıt geldi. Uydu görüntülerinde İsrail ordusunun sınırda yığınak yapmaya başladığı görülürken söz konusu gelişmenin ardından Hamas yaptığı açıklamada "Saldırıların bedeli ağır olacak" ifadelerini kullandı.