Hamas'tan İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına ilk tepki

Hamas'tan İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına ilk tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Kabinesi'nin Başbakan Netanyahu'nun Gazze'yi topyekün işgal planına onay vermesine Hamas'tan yanıt gecikmedi. İsrail ordusu sınırda yığınak yapmaya başlarken Hamas yaptığı açıklamada "Saldırıların bedeli ağır olacak" ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi "tamamen işgal" planı, İsrail güvenlik kabinesinde onaylandı. Gelişme sonrası İsrail ordusu sınırda yığınak yapmaya başlarken olası bir kara harekatı öncesi Hamas'tan da açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Saldırıların bedeli ağır olacak" ifadelerine yer verildi.

TOPYEKÜN İŞGAL PLANI ONAYLANDI

İsrail Başbakanlık Ofisi, 10 saat süren toplantının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun Gazze'yi topyekün işgal planının onaylandığını duyurdu.

"İŞGAL" KELİMESİNİ KULLANDILAR

Gazeteye konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, "Niyetimiz Gazze'yi işgal etmektir ancak resmi belgelerde ve açıklamalarda hukuki nedenlerle 'elegeçirme' ifadesini kullanıyoruz" dedi.

KABİNEDEN 5 ŞART

Açıklamada, Gazze'de işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürüldü. Bu şartlar şöyle sıralandı:

  • Hamas'ın silahsızlandırılması,
  • 20'si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi
  • Gazze Şeridi'nin tamamen silahsız hale getirilmesi
  • İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol etmesi
  • Hamas ve Filistin yönetimine alternatif olacak sivil bir yönetimin kurulması.

HAMAS'TAN İLK TEPKİ

Öte yandan İsrail Kabinesi'nin Gazze'yi topyekün işgal planına onay vermesine Hamas'tan da jet yanıt geldi. Uydu görüntülerinde İsrail ordusunun sınırda yığınak yapmaya başladığı görülürken söz konusu gelişmenin ardından Hamas yaptığı açıklamada "Saldırıların bedeli ağır olacak" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı

Korkulan oldu! Skandal karar sonrası İsrail ilk adımı attı
Bir gecede cahil kalan şehzade, diplomasını 29 dakikada almış

Bir gecede cahil kalan şehzade, diplomasını 29 dakikada almış
Bakanlık çalışanı bayıltan zincir marketler için harekete geçti

Bakanlık 3 harfli marketlerden yağan görüntüler sonrası düğmeye bastı
Yatalak annesini döverek komaya sokan şizofren doktor gözaltına alındı

Vicdanları yaralayan olayda şizofren doktor hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

Akkkepe gemileri yürütür İsrail'e doğru ticaret önemli :)

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme64
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Süzme esfeli safilin'sin bu konuyu siyasete bağlamak her kesin harcı değil ..

yanıt11
yanıt20
Haber YorumlarıOsmanlı Torunu:

Oğulcan isimli yaratık beynin seni terk etmiş. Bir tane ispatiniz yok ama çamur at izi kalsın zihniyeti sizin ki... Hükümetin İsrail' e ticaret için gönderdiği bir gemi var mı gören duyan? Ne kadar gerzeksiniz..

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

katil İsrail'in gazzeyi yok etmesinin en büyük sebebi sizlersiniz aslında

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme45
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıx2kddwjfr5:

Eğer Hamas’ı kastediyorsan Dediğimiz o halkın evlatlarıdır ve o halk 80 yıldır baskı şiddet gasp haksızlık ve zülüm altındaydılar. yani Hamas’ın başlattığı operasyon yerden göğe kadar haklı sebeplerin neticesidir

yanıt52
yanıt11
Haber YorumlarıFatih Erdem:

Hamasın yaptığı hatanın bedelini masum siviller çok ağır ödüyor

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Filistin konusunda, Gazze konusunda YILLARDIR Türkiye'deki Müslümanlara 1000'lerce yalan söyleyen "RECEP" in (B.O.P) eşbaşkanı "RECEP") DERHAL İSTİFASINI İSTİYORUZ..... Tarih : 28-Ekim-2023.... İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi'nde "BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ" yalanı.... Tarih : 10-Aralık-2024.... "SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SALDIRAN HERKES KARŞISINDA SURİYE HALKIYLA BİRLİKTE BİZİ DE BULACAKTIR" yalanı... (İsrail Ordusu, başkent Şam'ın 25 kilometre güneyinde !!!!).... RECEP DERHAL İSTİFA !

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErhan Karakaya:

Recep senin ... s.....n

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarım g:

Hemen özgür özel gelsin dimi. Ülkemizin etrafi sarilmis. Recep Tayyip Erdoğan istifa etsin sonra da Türkiye daha kolay isgal edilsin öylemi. Yillarca siyonistlerin uşaklığını yapti bircok üst duzey yetkili, tek karsi koyan Recep Tayyip Erdoğandir. Ikinci Fatih olacak.

yanıt0
yanıt0
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altının gramı rekora koşuyor! İşte yükselişin nedeni

Altının gramı rekora koşuyor! İşte yükselişin nedeni
ABD, Maduro'nun başına konulan ödülü 2 katına çıkardı

Maduro'nun başına konulan ödül 2 katına çıkarıldı
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şoke oldu: Ben olsam yolardım

Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.