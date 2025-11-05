Haberler

Hamas'tan İsrail Esirine Ait Ceset Teslimatı

Hamas'tan İsrail Esirine Ait Ceset Teslimatı
Güncelleme:
Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde, bir İsrailli esire ait cesedi Kızılhaç Örgütü'ne teslim etti. İsrailli esir Itay Chen'in kimliği tespit edildi.

HAMAS, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, İsrailli bir esire ait cesedi daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü heyetine teslim etti.

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre; Kassam Tugayları, bir İsrailli esirin cesedini daha Gazze'deki Kızılhaç heyetine teslim etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da cesedin bulunduğu tabutun Kızılhaç'tan teslim alındığı duyuruldu. Açıklamada, yapılan kimlik tespitinin ardından cesedin İsrailli esir Itay Chen'e ait olduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
