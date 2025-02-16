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Hamas'tan İsrail'e kum saatli mesaj

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Gazze'deki ateşkes kapsamında Hamas 3 rehineyi serbest bırakırken İsrail de 369 Filistinli mahkumu bıraktı. Hamas'ın serbest bıraktığı bir İsrailli esire verdiği ve üzerinde 3 dilde "Zaman tükeniyor" yazan kum saati büyük dikkat çekerken, Hamas'ın Tel Aviv yönetimine vermek istediği mesajın detaylarını uzmanlar canlı yayında değerlendirdi.

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkes kapsamında yine rehine ve esir takası yapıldı. Hafta içinde yaşanan kriz aşıldı. Hamas belirttiği gibi 3 rehineyi serbest bıraktı. Bunun karşılığında İsrail de 369 Filistinli mahkumu bıraktı.

KUM SAATİ HEDİYE ETTİLER

Hamas serbest bıraktığı İsrailli bir esire, üzerinde İbranice, Arapça ve İngilizce olarak 3 dilde 'zaman tükeniyor' yazan bir kum saati maketi hediye etti.

UZMAN İSİM CANLI YAYINDA YORUMLADI

Hamas'ın verdiği kum saati dünya kamuoyunda da geniş yankı uyandırırken Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel katıldığı CNN Türk canlı yayınında İsrail'e verilmek istenen mesajın detaylarını anlattı. Günyel "Trump'a, İsrail yani Netanyahu hükümetine bir mesaj. İsrailin geciktirdiği, ikinci ve üçüncü aşama bir geçiş süreci ile ilgili bir açıklama olduğunu düşünüyorum. 1. aşamanın 16. gününde, ikinci aşama kalıcı ateşkesin olacağı ve bununla beraber İsrail'in askerlerinin, kuvvetlerinin tamamen Gazze'den çekileceği yönündeydi. İşin somut olarak ortaya çıkmadığını görüyoruz. İsrail, Netanyahu ve aşırı sağcı kabinesinin 'ateşkesi bitirelim ve tekrardan savaşa dönelim' mantığını görüyoruz.

Hamas'tan İsrail'e kum saatli mesaj

"ZAMAN DARALIYOR NOKTASINDA DEĞERLENDİREBİLİRİZ"

Oraya verilmiş bir mesaj var. Belki rehinler anlamında mesaj içerebilir. Bakın zaman daralıyor. 1 buçuk sene oldu, siz o masaya oturmadınız. Çok geç oturdunuz ama hala dağıtmaya çalışıyorsunuz. Ve bizi kurtarmak için bir şey yapmıyorsunuz. Ateşkes sürecini tamamen kalıcı hale getirmiyorsunuz. Zaman daralıyor noktasında değerlendirebiliriz.

"GAZZE DÜŞERSE BATI ŞERİA DÜŞECEKTİR"

Üçüncü mesaj bölge ülkelerine verilen bir mesaj olabilir. Onu da geniş çapta okumak gerekir. Gazze düşerse Batı Şeria düşecektir. Tamamen Filistin yaşadığını bu eziyet, soykırım sizin bu tutarsızlığınız, taşın altına elinizi sokmamanız, tamamen Gazze'nin omzuna bırakmanız bu davada Filistin'in yok edilme süreci olabilir. Sizin bir şey yapmanız gerekiyor mesajını veriyor olabilir."

Hamas'tan İsrail'e kum saatli mesaj
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıEmin Tas:

Biz Türkiye olarak Gazze'yi ağır silahlarla donatmaliyiz yoksa Gazze düşerse İsrailin gözü Anadolu ya kayacaktir çok acil silah desteği sağlamalıyız

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Komik lan reisleri ödürülmüş bir terör örgütü için iddialı şeyler

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Haber YorumlarıShef :

Hamas, hem duruşuyla hem de bu takaslarda izlemiş olduğu politikalarla tüm dünyaya ders veriyor. Bu kadar planlı ve düşünceli hareket eden ve Dünya’ya verdikleri mesajlarla küçümsenecek bir yapı olmadıklarını gösterdiler. Sevmeseniz de TAKDİR edin. İşte Müslüman’ın feraseti…

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Haber YorumlarıRevolver:

bir gün de halkın geçim sıkıntısı ile ilgili haber yapın. memlekette herşey güllük gülüstanlık sanki. terör örgütü hamas güzellemeleri yapıyorsunuz hergün...

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Haber YorumlarıVEFA:

İsrail'e, Hamas size bir daha hiç saldırmaz. Sivillerinizi de katletmez, birlikte insanca yaşar gidersiniz garantisini Türkiye verebilirse, çatışmalar sona erer. Reise büyük iş düşüyor burada!

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Haber YorumlarıDağıstan:

Zaman tükeniyor mu , kimin için.

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Köyün can derdinde kasap et derdinde misali Yani diyorki İsrail'e elini çabuk tut sana olan gizli maşalığım her an bitebilir işini çabuk hallet fazlada ört bas edemiyorum Uzman isim hikaye anlatıyor

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