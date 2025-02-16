Hamas'tan İsrail'e kum saatli mesaj

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkes kapsamında yine rehine ve esir takası yapıldı. Hafta içinde yaşanan kriz aşıldı. Hamas belirttiği gibi 3 rehineyi serbest bıraktı. Bunun karşılığında İsrail de 369 Filistinli mahkumu bıraktı.

KUM SAATİ HEDİYE ETTİLER

Hamas serbest bıraktığı İsrailli bir esire, üzerinde İbranice, Arapça ve İngilizce olarak 3 dilde 'zaman tükeniyor' yazan bir kum saati maketi hediye etti.

UZMAN İSİM CANLI YAYINDA YORUMLADI

Hamas'ın verdiği kum saati dünya kamuoyunda da geniş yankı uyandırırken Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel katıldığı CNN Türk canlı yayınında İsrail'e verilmek istenen mesajın detaylarını anlattı. Günyel "Trump'a, İsrail yani Netanyahu hükümetine bir mesaj. İsrailin geciktirdiği, ikinci ve üçüncü aşama bir geçiş süreci ile ilgili bir açıklama olduğunu düşünüyorum. 1. aşamanın 16. gününde, ikinci aşama kalıcı ateşkesin olacağı ve bununla beraber İsrail'in askerlerinin, kuvvetlerinin tamamen Gazze'den çekileceği yönündeydi. İşin somut olarak ortaya çıkmadığını görüyoruz. İsrail, Netanyahu ve aşırı sağcı kabinesinin 'ateşkesi bitirelim ve tekrardan savaşa dönelim' mantığını görüyoruz.

"ZAMAN DARALIYOR NOKTASINDA DEĞERLENDİREBİLİRİZ"

Oraya verilmiş bir mesaj var. Belki rehinler anlamında mesaj içerebilir. Bakın zaman daralıyor. 1 buçuk sene oldu, siz o masaya oturmadınız. Çok geç oturdunuz ama hala dağıtmaya çalışıyorsunuz. Ve bizi kurtarmak için bir şey yapmıyorsunuz. Ateşkes sürecini tamamen kalıcı hale getirmiyorsunuz. Zaman daralıyor noktasında değerlendirebiliriz.

"GAZZE DÜŞERSE BATI ŞERİA DÜŞECEKTİR"

Üçüncü mesaj bölge ülkelerine verilen bir mesaj olabilir. Onu da geniş çapta okumak gerekir. Gazze düşerse Batı Şeria düşecektir. Tamamen Filistin yaşadığını bu eziyet, soykırım sizin bu tutarsızlığınız, taşın altına elinizi sokmamanız, tamamen Gazze'nin omzuna bırakmanız bu davada Filistin'in yok edilme süreci olabilir. Sizin bir şey yapmanız gerekiyor mesajını veriyor olabilir."