Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın Ölümü İddiası

İSRAİL Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'deki operasyonları sırasında Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmüş olabileceğini açıkladı.

IDF'te yapılan açıklamada, operasyon sonrası yapılan değerlendirmelerin sürdüğü fakat öldürülen üç kişiden birinin Hamas lideri Yahya Sinvar olabileceği belirtildi. Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki operasyonlar sırasında etkisiz hale getirilenlerden birinin Yahya Sinwar olma ihtimalini araştırıyoruz" denildi. Hamas, ağustos ayında İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin yerine Yahya Sinvar'ın getirildiği açıkladı.