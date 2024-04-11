Hamas Lideri İsmail Haniye'nin Oğulları ve Torunları İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti

İsmail Haniye, Hamas'ın en üst düzey liderlerinden biri olarak kabul ediliyor.

1980’lerden bu yana hareketin bir parçası olan Haniye son birkaç yıldır Katar'da sürgünde yaşıyor.

Haniye, Çarşamba günü İsrail tarafından Gazze'de düzenlenen hava saldırısında üç oğlu ve dört torununun öldürüldüğünü söyledi.

Saldırıyı kabul eden İsrail, Haniye'nin oğullarının Hamas'ın silahlı kanadında yer aldıklarını iddia ederek, "Üç Hamas üyesi, terörist faaliyetler gerçekleştirmek üzere hareket halindeyken vuruldu" dedi.

Haniye, Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada oğullarının ve torunlarının ölüm haberini, Katar'ın başkenti Doha'ya tedavi için götürülen yaralı Filistinlileri ziyaret ettiği sırada aldığını söyledi.

Hamas lideri saldırının örgütün ateşkes müzakerelerindeki taleplerini etkilemeyeceğini söyledi.

Haniye, "Tüm halkımız ve Gazze'deki tüm aileler kanla ağır bir bedel ödedi ve ben de onlardan biriyim" dedi.

Haniye'nin yükselişi

62 yaşında olan Haniye, 1962 yılında Filistin'deki mülteci kamplarından birinde doğdu.

Genç yaştan itibaren Filistin davasına dahil oldu.

İsrail, Haniye’ye 1989 yılındaki ilk Filistin ayaklanması sırasında üç yıl hapis cezası verdi.

1992 yılında hapisten çıkan Haniye ardından İsrail ile Lübnan arasındaki sahipsiz topraklara sürüldü. Yanında birçok Hamas lideri de bulunuyordu.

Sürgün sonrası Gazze’ye geri döndü. 1997 yılında Hamas’ın ruhani liderinin ofisinin yönetimine getirildi ve örgüt içindeki pozisyonunu güçlendirdi.

Haniye 2006 yılında, Hamas’ın seçim zaferi sonrasında, Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas tarafından başbakanlığa getirildi.

Ancak bir yıl sonra, El Fetih ile Hamas arasında Gazze’de yaşanan ve bir hafta süren kanlı güç savaşının sonunda görevden alındı.

Haniye görevden almayı "anayasaya aykırı olduğunu" savunarak kabul etmedi ve hükümetinin "Filistin halkına karşı olan ulusal sorumluluklarından vazgeçmeyeceğini" söyleyerek Gazze’yi yönetmeye devam etti.

Terörist olarak tanımlandı

Haniye, 6 Mayıs 2017'de İslami Direniş Hareketi Şura Konseyi tarafından Halid Mişal'in yerine Hamas'ın siyasi büro başkanı seçildi.

Bu, grubun yapısındaki en yüksek pozisyon olarak kabul ediliyor.

2018 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı Haniye’yi terörist olarak tanımladı.

Haniye kısa bir süre sonra Hamas'ın "diplomatik" bir karargahının bulunduğu ve önceki krizlerde İsrail ile bazı müzakerelerin yürütüldüğü Katar'a sürgüne gitti.

Örgütü uzaktan yönetmesine rağmen Haniye, Gazze'de Hamas'ın diğer liderlerinden ve kurucularından destek aldı.

Hamas'ın Gazze'deki siyasi kanadının lideri Yahya Sinvar.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nı ise Muhammed Deyif ve sağ kolu Marvan İsa yönetiyor.

Halid Meşal ve Mahmud Zahar da Hamas'ın kurucuları ve önde gelen liderleri olarak kabul ediliyor.