Hamas, İsrail'in Suikast Girişimini Kınadı: 5 Üye Hayatını Kaybetti

HAMAS, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da müzakere heyetine düzenlediği suikast girişiminde 5 üyesinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hamas, İsrail'in saldırısını 'alçak bir suç, açık bir saldırı ve tüm uluslararası yasaların ihlali' olarak nitelendirerek, müzakere heyetinin hedef alınmasında başarısız olunduğunu ancak 5 üyesinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hamas'ın açıklamasında, "Müzakere heyetinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın son teklifini tartıştığı bir anda hedef alınması, Netanyahu ve hükümetinin herhangi bir anlaşmaya varmak istemediğini, aksine tüm fırsatları sabote etmeye çalıştığını ve uluslararası çabaları boşa çıkarmak istediğini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koymaktadır. Bu tavır, Hamas'ın elinde bulunan İsrailli esirlerin hayatını, ülkelerin egemenliğini ve bölgenin güvenliği ile istikrarını hiçe saymaktadır" denildi.

Açıklamada ayrıca, ABD yönetimi de 'işgale verdiği sürekli destek' nedeniyle saldırının sorumluluğuna ortak olduğu kaydedildi.