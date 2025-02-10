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Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu

Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, İsrail ile gerçekleştirilmesi planlanan esir takasını, İsrail'in ateşkes ihlalleri gerekçesiyle ertelendiğini açıkladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, cumartesi günü gerçekleştirilecek rehine takasının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.

Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurduğunu açıkladı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, cumartesi günü gerçekleştirilecek rehine takasının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini duyurdu.

GEREKÇE İSRAİL'İN İHLALLERİ

Hamas, gerekçe olarak olarak İsrail'in ateşkes ihlallerini gösterdi. Konuya ilişkin Hamas'tan yapılan açıklamada "Geçtiğimiz üç hafta boyunca İsrail'in anlaşmanın şartlarını ihlal etmesini izledik. İhlaller arasında, yerinden edilmiş kişilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşünün geciktirilmesi, Şeridin çeşitli bölgelerinde Filistinlilere ateş açılması ve her türlü yardım malzemesinin kararlaştırıldığı şekilde bölgeye girmesine izin verilmemesi yer alıyor. Oysa Hamas tüm yükümlülüklerini yerine getirdi" denildi.

GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya
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