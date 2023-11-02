Hamas, İsrail askerlerinin üzerine bomba attı

Gazze'yi günlerdir bombardımana tutan İsrail askerleri, Hamas tarafından gafil avlandı. Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Gazze'ye sızan İsrail askerlerinin üzerine anti-personel bombası attığı anları yayınladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 27 gündür aralıksız devam ederken kentte 8 binden fazla masum insan can verdi. İsrail ordusu Gazze'ye karadan da sızmaya çalışırken bölgeden gelen görüntülerde, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın bombalı saldırısı yer aldı.

27 GÜNDÜR BOMBALIYORLAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir operasyon başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 27. gününde sürüyor. İsrail'in saldırılarında 8 binden fazla masum can verirken, binlerce insan da saldırılarda yaralandı.

DRONLA BOMBA ATTILAR

İsrail ordusu Gazze'ye sızıp kara operasyonu gerçekleştirme hayali kurarken Kassam Tugayları'nın mücadelesi ile karşılaştı. Bölgede sıcak çatışmalar sürerken Kassam Tugayları İsrail askerlerine dronla yaptığı saldırıyı paylaştı. Görüntüler, "Beyt Hanun'un doğusunda bir piyade kuvvetine anti-personel bombasının atıldığı sahneler" notuyla paylaşıldı.