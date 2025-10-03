Hamas: İşgal bittikten sonra Gazze'yi kim yönetirse silahlarımızı ona teslim edeceğiz.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ederken diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıkladı.

HAMAS TRUMP'IN PLANINI KISMEN KABUL ETTİ

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın planının sorumlu bir şekilde değerlendirildiği belirtildi. İsrail saldırılarının sona erdirilmesi ve Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesinin sağlanması amacıyla saha koşullarının sağlanması durumunda tüm İsrailli esirleri serbest bırakmayı kabul ettiğini duyuran Hamas, bu bağlamda ayrıntılar için arabulucularla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Hamas, Gazze Şeridi'nin yönetimini Filistin ulusal konsensüsü, Arap ve İslam ülkelerinin desteğine dayalı olarak bağımsız Filistinli bir organa devretme konusunda mutabakatını yineledi. Gazze'nin geleceği konusunun uluslararası hukuk ve kararlar temelinde ele alınması gerektiğini belirten Hamas, Filistin ulusal konsensüsü içinde Hamas'ın da katılımıyla tartışılacağını kaydetti.

HAMAS: GELECEKTEKİ FİLİSTİN DEVLETİNE SİLAH VERECEĞİZ

Hamas liderlerinden Musa Ebu Marzuk ise dikkat çeken bir açıklama yaptı. Marzuk, işgal biitmeden silah bırakmayacaklarını söyledi. Marzuk, "Gelecekteki Filistin devletine silah vereceğiz ve Gazze'yi kim yönetirse onun elinde silah olacak."

"REFERANS MAHMUD ABBAS YÖNETİMİDİR"

Marzuk, "Öncelik, savaşın ve katliamların durdurulmasıdır. Ve bu açıdan planı olumlu şekilde ele aldık. Gazze yönetiminin bağımsız bir kuruma, organa teslim edilmesi konusunda anlaştık. Ve bunun için referans Abbas yönetimidir." dedi.

GAZZE PLANI'NDAKİ "SİLAH BIRAKMA" MADDESİ

Trump'ın Gazze Planı'nda Hamas'ın silah bırakmasını öngören ilgili madde şu şekilde:

"Hamas ve diğer gruplar, doğrudan veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde Gazze'nin yönetiminde rol almamayı kabul eder. Tüm askeri, terör ve saldırı altyapıları, tüneller ve silah üretim tesisleri dahil olmak üzere, yok edilecek ve yeniden inşa edilmeyecektir. Bağımsız denetçilerin gözetiminde Gazze'nin askerden arındırılması süreci olacaktır. Bu, silahların kalıcı olarak kullanılamaz hale getirilmesini ve uluslararası finanse edilen bir geri alım ve yeniden entegrasyon programı ile desteklenecek onaylı bir tasfiye sürecini içerecektir; bu program bağımsız denetçiler tarafından doğrulanacaktır. Yeni Gazze tamamen müreffeh bir ekonomi inşa etmeye ve komşularıyla barışçıl bir şekilde bir arada yaşamaya bağlı olacaktır."