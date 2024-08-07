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Hamas'ın yeni lideri Sinvar, İsrail'i öfkelendirdi! Dışişleri Bakanı Katz'dan "Hızla ortadan kaldırma" tehdidi

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Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından, yerine Yahya Sinvar'ın getirildi. Agresif, karizmatik bir lider olarak tanınan ve hayatının büyük bir kısmını İsrail hapishanelerinde geçiren Sinvar için İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Katz, Sinvar'ı "Hızla ortadan kaldırma" tehdidinde bulundu.

Hamas'ın yeni lideri ise İsrail'i öfkelendirdi. Dışişleri Bakanı İsrael Katz, yaptığı açıklamada, Sinvar'ın yükselişinin Hamas'ı yeryüzünden silmek için bir başka güçlü neden olduğunu söyledi.

Hamas, İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin yerine Yahya Sinvar'ın getirildiği açıkladı. Acımasız, agresif ve karizmatik bir lider olarak tanınan Sinvar, hayatının büyük bir kısmını İsrail hapishanelerinde geçirmiş bir isim olarak göze çarpıyor. Sinvar, 7 Ekim'de gerçekleştirilen Aksa Tufanı Operasyonu'nun "Beyni" olarak görülüyordu.

KATZ'DAN "HIZLA ORTADAN KALDIRMA" TEHDİDİ

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Sinvar'ı "Hızla ortadan kaldırma" tehdidinde bulunarak, "Başterörist Yahya Sinvar'ın İsmail Haniye'nin yerine Hamas'ın yeni lideri olarak atanması, onu hızla ortadan kaldırmak ve bu iğrenç örgütü yeryüzünden silmek için bir başka ikna edici nedendir" sözlerini kullandı.

DÜNYA BASINI SİNVAR'IN HEDEFTE OLDUĞUNU YAZDI

Dünya gazetelerinin en önemli gündem maddelerinden biri de Yahya Sinvar oldu. ABD'li New York Times gazetesi Hamas'ın yaptığı tercihle otoriteyi sertlik yanlısı birinin elinde topladığını yazdı.

Sinvar'ın İsrail için uzun süredir "Bir numaralı hedef" olduğunu hatırlatan gazete "İsrail ordusu onu aramaya devam ettiği için Gazze'den ayrılması pek olası görünmüyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

İsmail Haniye İsrail Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

YalancıSavar:

İsrail suikast yapıyor. Hamas da başlarsa işler karışır...

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