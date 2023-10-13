Hamas'ın çağrısı üzerine Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce kişi sokağa döküldü
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Filistin'de İsrail ile çatışan Hamas güçlerinin destek çağrısına yanıt veren binlerce kişi, Ürdün'ün başkenti Amman'da toplandı. Cuma namazı sonrası toplanan kalabalık İsrail aleyhinde sloganlar attı.
Hamas'ın, dünya Müslümanlarını Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'ye destek olmaya çağırmasının ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce kişi toplandı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
ÜRDÜN'DE BİNLERCE KİŞİ TOPLANDI
Saldırılarda binlerce insan ölürken Hamas, cuma namazında insanları protesto yapmaya davet etti. Bunun üzerine Ürdün'ün başkenti Amman'da cuma namazı sonrası toplanan kalabalık, İsrail aleyhinde sloganlar attı.