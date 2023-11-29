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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan üzücü haber

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in daha önceki saldırılarında 3 esirin hayatını kaybettiğini duyurdu. Sherry Silverman Bibas, Kfir Bibas ve Ariel Bibas adlı esirlerin İsrail bombardımanında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in daha önceki saldırılarında 3 esirin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail bombardımanında; Sherry Silverman Bibas, Kfir Bibas ve Ariel Bibas adlı esirlerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, esirlerin ne şekilde ve ne zaman öldüğüne ilişkin detay paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Dünya

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