İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze'deki 14 katlı Filistin Kulesi'ni bombaladı

Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'na karşı İsrail ordusundan misilleme hamleler gelmeye devam ediyor. Son olarak İsrail savaş uçakları, Gazze'de bulunan ve iddiaya göre uluslararası medya ajanslarının da ofisinin bulunduğu 14 katlı bir binayı bombaladı. O anlar ise bölgede canlı yayın yapan bir haber kanalının kamerasına yansıdı.

Hamas'ın İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu sonrası İsrail ordusu teyakkuza geçti. Gazze Şeridi'ne hava harekatı düzenleyen İsrail savaş uçakları, Gazze'de bulunan ve uluslararası medya ajanslarının kullandığı 14 katlı bir binayı bombaladı.

İÇİNDE 100'DEN FAZLA AİLE YAŞIYORDU

İsrail savaş uçakları tarafından Gazze'nin Rimal Mahallesi'ne düzenlenen hava saldırısında 14 katlı bir bina füzelerle vuruldu. Yetkililer, 100'den fazla ailenin binada yaşadığını belirtirken, ölü sayısına ilişkin net bir rakam vermedi.

O ANLAR CANLI YAYINDA

İsminin Filistin Kulesi olduğu ve içinde uluslararası medya ajanslarının ofislerinin de bulunduğu bina, hava saldırısı sonrası yerle bir oldu. O anlar ise bölgedeki bir binanın çatısında canlı yayın yapan haber kanalının kamerasına yansıdı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. "Aksa Tufanı" operasyonu üzerine İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.