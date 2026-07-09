Haberler

Hamaney için Meşhed'de cenaze töreni düzenlendi

Hamaney için Meşhed'de cenaze töreni düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney, Meşhed'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Tören sırasında İran savaş uçakları alan çevresinde uçuş yaptı.

ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için Meşhed'de cenaze töreni düzenlendi.

ABD-İsrail saldırılarında yaşamını yitiren İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney Tahran, Kum, Necef ve Kerbela'nın ardından doğduğu kent Meşhed'de son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze namazı sonrası İmam Rıza Türbesi'nde kendisine ayrılan özel bir alana defnedilecek olan Hamaney için Meşhed'de de cenaze töreni yapıldı. Cenaze töreni sırasında ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran savaş uçakları tören alanının çevresinde uçuş gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler

Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Gizli karargah ilk kez görüntülendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim

Trump'a bak sen! Geldiği gün başka konuştu, ayrıldığı gün başka
İran'dan NATO Ankara Zirvesi Bildirisi'ne tepki

İran'dan Türkiye'nin de imzaladığı bildiriye sert tepki
NATO Zirvesi'ne katılan Karadağ Başbakanı Spjic, Türk kullanıcının kendisiyle ilgili şaşırtan paylaşımını beğendi

NATO Zirvesi'ne katılan Başbakanın beğenisi başını çok ağrıtacak!

Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur

Galatasaraylı efsaneyi savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur
Maçtan günler sonra ortaya çıktı! Hepsi birden balkon ve sokağa çıkıp sevinmeye başladı

Caddeyi önce çığlıklar sardı, sonra hepsi birden sevinmeye başladı
Bakan bir daha baktı! Melisa Aslı Pamuk'tan iddialı seçim

Dekoltesine bir bakan bir daha baktı
İzlanda Başbakanı'na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim

İzlanda Başbakanı'na tarihi zirveye damga vuran o görüntü soruldu