Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti

İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyet için düzenlenen veda törenine on binlerce kişi katıldı. Cenaze namazını kıldıran İran dini lideri Ali Hamaney'in kazada hayatını kaybedenlerin çocukların sarılarak teselli etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.