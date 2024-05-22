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Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti

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Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi için düzenlenen cenaze töreninde dini lider Hamaney, hayatını kaybedenlerin çocukların sarılarak teselli etti.

İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyet için düzenlenen veda törenine on binlerce kişi katıldı. Cenaze namazını kıldıran İran dini lideri Ali Hamaney'in kazada hayatını kaybedenlerin çocukların sarılarak teselli etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti
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Yorumlar (1)

White Turk:

Oğlu için adamı yediler.

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