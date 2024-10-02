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Hamaney: Gerilimin Temeli, Amerika ve Avrupa Ülkeleri

Hamaney: Gerilimin Temeli, Amerika ve Avrupa Ülkeleri
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İran dini lideri Ali Hamaney, bölgedeki çatışmaların nedenini Amerika ve bazı Avrupa ülkelerine bağlayarak, bu ülkelerin zararlarını azaltmaları durumunda savaşların sona ereceğini ifade etti.

İRAN dini lideri Ali Hamaney, İran'in İsrail'e başlattığı hava saldırısı sonrası bölgedeki gerilim ve savaşlarının nedeni ile ilgili olarak, "Bölgemizde, çatışmalara ve savaşlara, endişelere ve düşmanlıklara neden olan sorunun temeli, bölgenin barış ve huzurunu istemeyenlerin varlığından kaynaklanmaktadır. Yani Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri" dedi.

İran dini lideri Ali Hamaney bugün yaptığı açıklamada, bölgedeki gerilimi ve nedenlerini değerlendirdi. Hamaney, "Bu bölgemizde, çatışmalara ve savaşlara, endişelere ve düşmanlıklara neden olan sorunun temeli, bölgenin barış ve huzurunu istemeyenlerin varlığından kaynaklanmaktadır. Yani Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri. Eğer bu bölgeden zararlarını azaltırlarsa, şüphesiz ki bu çatışmalar ve savaşlar tamamen ortadan kalkacaktır. Bölgemizdeki ülkeler kendilerini yönetebilir, bölgelerini yönetebilir ve barış, sağlık ve refah içinde birlikte yaşayabilirler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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