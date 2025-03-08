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Hamaney'den Trump'a sert yanıt: Kesinlikle kabul etmeyeceğiz

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İran Dini Lideri Hamaney, ABD Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarına verdiği yanıtta "Bazı zorba ülkeler füze programımızı durdurmamız istiyor. Kesinlikle kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyeceklerini vurgulayarak "İran ile neler olacak? Önümüzde ilginç günler var. Neler olacağını göreceğiz ama son sürece girdik" sözlerine İran Dini Lideri Hamaney'den sert bir yanıt geldi.

ABD'YE 'ZORBA' DEDİ

ABD için 'zorba ülke' ifadesini kullanan Hamaney "Füze programımızı durdurmamızı istiyorlar. Kesinlikle kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "İran ile ilgili bir durum var, çok yakında bir şeyler olacak. Yakında bundan bahsediyor olacaksınız. Umarım bir barış anlaşması yapabiliriz. Sadece barış anlaşmasını diğerine tercih edeceğimi söylüyorum ama diğeri de sorunu çözecektir" demişti.

Trump ayrıca Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamış, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım" ifadelerini kullanmıştı.

Hamaney'den Trump'a sert yanıt: Kesinlikle kabul etmeyeceğiz
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıRevolver:

iransız bir dünya daha umut verici olur. çağdışı molla rejimi bitmeli...

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Haber YorumlarıMurat Aydın:

Amerikanın amacı İsraili ortadoğunun hamisi yapmak. İsrailde niye nükleer silah var sizde ve çoğu batılı ülkelerde var

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Haber Yorumlarıkarakus58:

İsrail’i gülüduruma getirmek ABD vampir devlet

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Haber YorumlarıWingchun07 null:

iranda islami rejim devrilmeli laik demokratik bir rejim kurulmalıdır

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Sokak serserisi eşkiya, Amerika'nın başkanı olmuş...... Zırvaladıkça ZIRVALIYOR........

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