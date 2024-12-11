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Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez konuşan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Esad'ın düşüşünün ABD ve İsrail'in ortak planının sonucu olduğunu ve kanıtlarla konuştuğunu söyledi.

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar, 61 yıllık Baas rejimini hiç bir çatışmaya girmeden yalnızca 12 gün içinde devirdi.

HAMANEY'DEN DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Esad'ın ülkeden kaçışı sonrasında ilk kez konuşan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney dikkat çeken ifadeler kullandı. Hamaney, "Esad'ın düşüşünün ABD ve İsrail'in ortak planının sonucu olduğunu" öne sürdü.

"KANITLARIMIZ VAR"

İran'ın dini lideri "Suriye'de olanların ortak bir Amerikan-Siyonist planının sonucu olduğuna dair hiçbir şüphe olmamalı. Evet, komşu bir devlet açık bir rol oynadı ve oynamaya devam ediyor. Bu herkes tarafından görülebilir. Ancak asıl komplocu, birincil planlayıcı ve komuta odası ABD ve Siyonist rejimde bulunuyor. Kanıtlarımız var ve bu kanıt şüpheye yer bırakmıyor" şeklinde konuştu.

"İRAN DAHA DA GÜÇLENECEK"

Hamaney, Beşar Esad'ın devrilmesinden sonra İsrail karşıtı "direnişin" zayıflamasının Tahran'ın gücünü azaltmayacağını söyledi. Hamaney "direnişin anlamını bilmeden, direniş zayıfladığında İslami İran'ın da zayıflayacağını düşünüyor. İran güçlü ve kudretli ve daha da güçlenecek" ifadelerini kullandı.

Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama
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Yorumlar (23)

Haber Yorumlarıdehide:

Reisin stratejileriyle aldık Suriyeyi başarımızı yok saymaya çalışıyorsun. Reisin komutanlığında Suriye sizden de amerikadan da daha güçlü olacak. Planlarını başına yıktı Reis herkesin

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Haber YorumlarıATAKAN YILDIRIM:

Sizedense Amerika İsrail'i tercih ederim

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme123
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Haber YorumlarıMUSTAFA 3363:

sanki kendileri sütten çıkmış ak kaşık

Yorum Beğen145
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Haber YorumlarıAy kural:

Tarihinde Müslüman ülkelerden başka hiç bir ülke ile savaşmayan İran konuşuyor yahu. İsrail İran'a füze gönderiyor. Savaşma niyetimiz yok diyorlar. Ne zaman savaştınız yahu.. Ortadoğu'nun bu sebepte olmasının sebebi İran'dır.

Yorum Beğen124
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıBükücü:

İran diyorsa yalandır. Türkiye'yi yükseltmemek için söylenen bir takım yalanlar bunlar.

Yorum Beğen107
Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıAhmet Güzel:

ortalığı karıştırın sonrada başkasına atın

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıAhmet Erdem:

iranla bizim saadetlilerin kafa aynı işliyo, Allah sizlerinislah etsin

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıHüseyin Kaan:

esatdın zülmünün arkasında başta siz ve abileriniz var

Yorum Beğen47
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Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

Kağıttan kaplan değil kağıttan köpek.

Yorum Beğen40
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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Yahu yeter. Sıkıldık bu Ortadoğu haberlerinden. Arabistan mı burası?

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme10
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