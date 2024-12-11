Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar, 61 yıllık Baas rejimini hiç bir çatışmaya girmeden yalnızca 12 gün içinde devirdi.

HAMANEY'DEN DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Esad'ın ülkeden kaçışı sonrasında ilk kez konuşan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney dikkat çeken ifadeler kullandı. Hamaney, "Esad'ın düşüşünün ABD ve İsrail'in ortak planının sonucu olduğunu" öne sürdü.

"KANITLARIMIZ VAR"

İran'ın dini lideri "Suriye'de olanların ortak bir Amerikan-Siyonist planının sonucu olduğuna dair hiçbir şüphe olmamalı. Evet, komşu bir devlet açık bir rol oynadı ve oynamaya devam ediyor. Bu herkes tarafından görülebilir. Ancak asıl komplocu, birincil planlayıcı ve komuta odası ABD ve Siyonist rejimde bulunuyor. Kanıtlarımız var ve bu kanıt şüpheye yer bırakmıyor" şeklinde konuştu.

"İRAN DAHA DA GÜÇLENECEK"

Hamaney, Beşar Esad'ın devrilmesinden sonra İsrail karşıtı "direnişin" zayıflamasının Tahran'ın gücünü azaltmayacağını söyledi. Hamaney "direnişin anlamını bilmeden, direniş zayıfladığında İslami İran'ın da zayıflayacağını düşünüyor. İran güçlü ve kudretli ve daha da güçlenecek" ifadelerini kullandı.