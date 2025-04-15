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Halit Kanak: Türk devletleri teşkilatı dünyada güven ortamı oluşturdu

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Türk Dünyası Derneği Genel Başkanı Halit Kanak, Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Türkiye'nin artık küresel bir güç olduğunu belirten Kanak, Türk Devletleri Teşkilatı'nın dünyada güven ortamı oluşturduğunu söyledi. Afrika'daki sömürge düzenine dikkat çeken Kanak, Türkiye'nin diplomatik gücüne vurgu yaptı.

Türk Dünyası Derneği Genel Başkanı Halit Kanak, Haberler.com yayınında Türk Devletleri Teşkilatı'nın rolünü ve Türkiye'nin dış politikadaki yükselişini değerlendirdi.

"TÜRKİYE KÜRESEL GÜÇ OLDU"

Türkiye'nin artık yalnızca bölgesel bir aktör değil, küresel ölçekte etki sahibi bir ülke olduğunu belirten Halit Kanak, "Avrupa Birliği artık Türkiye'ye ciddi şekilde ihtiyaç duyuyor" dedi. Afrika'da sömürge düzeninin sürdüğünü dile getiren Kanak, Türkiye'nin bu bölgede diplomatik temsilcilikleriyle güçlü bir varlık gösterdiğini söyledi.

"TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI GÜVEN ORTAMI OLUŞTURDU"

Türk Devletleri Teşkilatı'nın dünyada bir güven ortamı sağladığını belirten Kanak, Azerbaycan'ın arabuluculuk görevini başarıyla yerine getirdiğini ifade etti. Teşkilatın aldığı kararların etkisinin büyük olmasa da sembolik anlamda güçlü olduğunu söyledi.

"KIBRIS VE DOĞU AKDENİZ'DE YENİ HAMLELER PLANLANIYOR"

Doğu Akdeniz'de yeni stratejik adımların atılacağını belirten Kanak, Kıbrıs konusunda Türkiye'nin diplomatik kazanımlar elde ettiğini söyledi. "Cenevre ve Londra Antlaşmaları Türkiye'nin diplomasi zaferidir" diyen Kanak, Kıbrıs sorununun AB üyeliğiyle hızla çözülebileceğini dile getirdi.

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Halit Kanak: Türk devletleri teşkilatı dünyada güven ortamı oluşturdu
Haberler.com / Musa Kara - Dünya
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