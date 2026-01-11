Haberler

Halep'teki SDG'li son grup şehrin dışına tahliye ediliyor

Suriye'nin Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nden SDG'li son grubun ülkenin kuzeydoğusuna tahliyeleri gerçekleştirildi. Suriye ordusu tarafından yürütülen operasyonlar sonrası, SDG mensupları konvoyla tahliye noktasına hareket etti.

SURİYE'nin Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nden SDG'li son grubun ülkenin kuzeydoğusuna doğru hareket ettiği bildirildi.

Suriye basını, Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonların ardından SDG mensubu son grubun, ülkenin kuzeydoğusuna tahliyesinin başladığını duyurdu. Mahallede mevzilenen SDG mensuplarının, tahliyeyi kabul etmelerinin ardından 6 otobüs ve 7 ambulanstan oluşan konvoyla 'Avared' adı verilen tahliye noktasından hareket ettiği aktarıldı. Akşam saatlerinde ise Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki Yasin Hastanesi'nde konuşlanan SDG mensubu bir grubun da aynı bölgeye tahliye edildiği belirtildi. Böylece, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinin SDG unsurlarından tamamen temizlenerek, Suriye ordusunun kontrolüne geçtiği ifade edildi.

Öte yandan, Halep Valisi Azzam el-Garib, Suriye ordusunun SDG'ye yönelik nokta operasyonlarının ardından, Halep'te güvenlik ve istikrarın kademeli olarak yeniden tesis edildiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
