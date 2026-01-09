Halep'te SDG'nin tahliye süreci başladı
Suriye'nin Halep kentinde çatışma bölgesinde sıkışan SDG'lilerin, otobüslerle tahliye edilerek Fırat Nehri'nin doğusuna gönderileceği bildirildi.
SURİYE'nin Halep kentinde çatışma bölgesindeki SDG'lilerin, otobüslerle tahliye edileceği bildirildi.
Suriye ordusunun Halep kent merkezinde düzenlediği operasyonlar sonrasında Şeyh Maksud Mahallesi'ne sıkışan SDG mensuplarının, Fırat Nehri'nin doğusuna gönderileceği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya