Halep'te Emevi Camii'nde namaz kılıp Erdoğan'a teşekkür etti

Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi devam ediyor. Heyet Tahrir Şam öncülüğündeki silahlı gruplar Halep ve İdlib gibi şehirleri ele geçirirken, Suriye Devlet Başkanı Esad kaybettiği yerlerden askerlerini çekti.

EMEVİ CAMİİ'NDE NAMAZ KILDI

Muhaliflerin ele geçirdiği yerlerden Halep Emevi Camii'nden çekilen bir görüntü dikkatlerden kaçmadı. Türkmen gazeteci İbrahim Bozan Halep Emevi Camii'nde namaz kıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Bozan, şunları söyledi: "Burası bizim bin yıllık ata toprağımız. Burada Türkmen'i Arap'ı, kürt'ü kardeşçe yaşayacak. Buradan Türk halkına, soydaşlarımıza selamlarımızı iletiyorum. Erdoğan'a teşekkür ediyorum. 14 seneden beri yanımızda duran, hiçbir zaman bizi yarı yolda bırakmayan Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz."