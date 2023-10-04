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Hakkari'de Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve İslamiyet'i anlatan sinevizyon gösterisi sunuldu. Programa Kaymakam, Emniyet Müdürü, Belediye Başkan Vekili, İl Müftüsü ve vatandaşlar katıldı.