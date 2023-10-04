Hakkari'de Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve İslamiyet'i anlatan sinevizyon gösterisi sunuldu. Programa Kaymakam, Emniyet Müdürü, Belediye Başkan Vekili, İl Müftüsü ve vatandaşlar katıldı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.
Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
İlahi dinletisi ve İslamiyet'i anlatan sinevizyon gösterisiyle sona eren programa, Kaymakam Mert Kumcu, Emniyet Müdürü Adem Köpük, Belediye Başkan Vekili Gülseren Duman, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, İlçe Müftüsü Mahmut Durmuş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Dünya