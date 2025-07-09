Hakan Fidan ve Yaşar Güler, Pakistan'da Ehliyet Görüşmeler Yaptı

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ının İslamabad kentinde Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile görüştü. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dost ve kardeş ülke Pakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaret kapsamında Bakanlar Yaşar Güler ve Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammad Ishak Dar ile bir toplantı gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.