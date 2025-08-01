Hakan Fidan ve Suudi Dışişleri Bakanı ile Gazze ve Suriye Üzerine Görüşme

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki durumu ve Filistin devletinin tanınması için atılabilecek adımları ele aldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki durum ele alındı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilen karar çerçevesinde Filistin devletinin tanınması için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Ayrıca, Suriye'deki son durumla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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