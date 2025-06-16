Hakan Fidan ve David Lammy'den Telefon Görüşmesi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail ve İran arasındaki çatışma hakkında endişelerini dile getirerek diplomatik çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile bu akşam telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile bu akşam telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışma ele alındı. Bakan Fidan, gelişmelerin daha büyük bir krize dönüşmesinden duyulan endişeyi dile getirdi. Çatışmanın bir an önce sona ermesi için diplomatik çabaların artırılması ve nükleer müzakerelere vakit kaybetmeksizin dönülmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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