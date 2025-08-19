Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı ile Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla Alaska ve Vaşington'da liderler seviyesinde gerçekleştirilen toplantılar ele alındı.