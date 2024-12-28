Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada; Bakan Fidan görüşmede, Suriye'de istikrarın sağlanması ve geçiş döneminin düzenli şekilde tamamlanması için Suriye'nin yeni yönetimiyle işbirliği içinde hareket etmenin önemli olduğu belirtildi.

"PKK/YPG'NİN SURİYE'DE BARINMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bakan Fidan görüşmesinde PKK/ Ypg terör örgütünün Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini belirterek, Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmaların desteklendiğini ifade etti.

GAZZE DE GÜNDEME GELDİ

Bakan Fidan, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini de belirtti.