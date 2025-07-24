Haberler.com Washington Temsilcisi Sural: ABD'nin İsrail'e karşı sabrı tükenebilir

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Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD gündemini sunucu Melis Yaşar'a değerlendirdi. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları sonrası Trump'ın tutumuna dikkat çeken Sural, "ABD yönetiminin Netanyahu'ya sabrı tükenebilir" dedi.

Washington'dan bağlanan Rona Doğan Sural, Melis Yaşar'ın sunduğu Haberler.com yayınına konuk oldu. ABD'nin gündemindeki sıcak başlıkları yorumlayan Sural, Trump'ın Netanyahu'ya yönelik tutumundaki değişim sinyallerini ve ABD'nin uluslararası pozisyonunu değerlendirdi.

"TRUMP'IN İSRAİL SALDIRISINDAN HABERİ OLMAMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Rona Doğan Sural, Trump'ın İsrail'in Suriye'ye saldırısından habersiz olduğuna dair Beyaz Saray açıklamasının inandırıcı bulunmadığını belirtti. "Bu açıklama pek tatmin edici değildi. Trump'ın bu saldırıdan haberdar olmaması mümkün değil" dedi.

"ABD'NİN NETANYAHU'YA SABRI TÜKENEBİLİR"

Trump ve yönetiminin İsrail Başbakanı Netanyahu'ya karşı sabrının taşabileceğini belirten Sural, "Son saldırılar sonrası ABD'nin tavrı değişebilir. Önümüzdeki günlerde Trump'tan Netanyahu'ya bir tepki gelebilir. Ancak ABD, İsrail'e her alanda destek vermeye de devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"VİZE ÜCRETLERİ ARTIYOR, UNESCO'DAN ÇIKIŞ KARARI GELDİ"

ABD'nin gündemindeki diğer başlıklara da değinen Sural, "1 Ekim 2025'ten itibaren ABD vize başvurularına 250 dolar ek ücret yansıtılacak. Ayrıca ABD, 31 Aralık 2026 itibarıyla üçüncü kez UNESCO'dan ayrılıyor" diyerek gelişmeleri özetledi.

Haberler.com / Melis Yaşar - Dünya
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