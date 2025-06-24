Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Sural: İsrail-İran savaşının kazananına Trump diyebiliriz

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Sural: İsrail-İran savaşının kazananına Trump diyebiliriz
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Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. ABD halkının savaş istemediğini belirten Sural, Trump'ın hem İsrail'e hem İran'a karşı sert açıklamalarda bulunduğunu ve asıl amacının savaşı sonlandırmak olduğunu ifade etti.

İsrail ve İran arasında yaşanan gerilim tüm dünyayı alarma geçirirken, ABD'deki siyasi atmosferi ve kamuoyunun tutumunu Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural değerlendirdi. Sural, ABD halkının savaşa karşı olduğunu belirtirken, Donald Trump'ın bu süreçteki sert tutumunu ve barış arzusunu değerlendirdi.

"TRUMP, HER İKİ TARAF İÇİN DE SERT AÇIKLAMALAR YAPIYOR"

Sural, Trump'ın İsrail'e daha fazla eleştiri yönelttiğini ancak İran'a karşı da sert ifadeler kullandığını vurguladı:

"Trump, her iki ülke içinde sert çıkacak. Özellikle İsrail'e daha çok sert çıkıyor. Ama temel mesajı savaşın bitmesini istemesi yönünde."

"ABD HALKI SAVAŞA KARŞI, SALDIRILAR TEDİRGİNLİK YARATTI"

ABD kamuoyunun mevcut savaş atmosferine sıcak bakmadığını belirten Sural, "ABD halkı herhangi bir savaş istemiyor. İran'a yapılan saldırılar sonrası halk oldukça tedirgindi. Bu nedenle Trump'ın barış çağrıları destek görüyor." dedi.

"TRUMP BARIŞ İSTİYOR"

"İsrail ve İran'ın ateşkese sıcak baktığını ve Trump'ın bu konuda sert çıktığını söyleyebilirim. Trump süreci lehine çevirmeye çalışıyor. Müzakerelerde ise en önemli soru, İran'ın nükleer tesislerinin ne kadar zarar gördüğü olacak. Bu konu sürecin gidişatını belirleyecek."

Haberler.com / Melis Yaşar - Dünya
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