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Guyana açıklarında 116 yolcuyu taşıyan feribot alabora oldu

Guyana açıklarında 116 yolcuyu taşıyan feribot alabora oldu
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Guyana'da 116 yolcu taşıyan bir feribot alabora oldu. Şu ana kadar 53 kişi kurtarılırken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

GUYANA'da 116 yolcuyu taşıyan feribotun alabora olduğu bildirildi.

Guyana Bayındırlık Bakanı Juan Edghill, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerel saatle 23.00 sıralarında acil durum ihbarı alınmasının ardından feribot mürettebatı ve 116 yolcu için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirtti. Guyana Başbakanı Mark Phillips ise şu ana kadar 53 kişinin kurtarıldığını ve arama kurtarma çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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