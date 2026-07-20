Guyana açıklarında 116 yolcuyu taşıyan feribot alabora oldu

GUYANA'da 116 yolcuyu taşıyan feribotun alabora olduğu bildirildi.

Guyana Bayındırlık Bakanı Juan Edghill, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerel saatle 23.00 sıralarında acil durum ihbarı alınmasının ardından feribot mürettebatı ve 116 yolcu için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirtti. Guyana Başbakanı Mark Phillips ise şu ana kadar 53 kişinin kurtarıldığını ve arama kurtarma çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı